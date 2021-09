“Eerst warm met zonnige perioden, later kans op onweer”

Namiddag mogen we boven Limburg tijdelijk brede opklaringen verwachten waaronder de temperatuur nog eens kan oplopen naar een zomerse waarde tussen 25 en 27°C.

In het tweede deel van de namiddag vergroot de kans op enkele regen- of onweersbuien. Daarbij kan er plaatselijk veel regen in korte tijd vallen. Het is echter niet zeker dat de buien Limburg zullen aandoen. De kans bestaat dus dat het niet overal in onze provincie nat zal worden. Dit is iets wat we in de loop van de dag zullen moeten opvolgen op basis van de radarbeelden aangezien alle weercomputers met een andere berekening op de proppen komen.

Volgens sommige weercomputers kunnen de buien pas in de loop van de avond in de buurt van Limburg komen. Na middernacht zou het echter volgens elk scenario langdurig droog blijven. Vrijdag kan er dan vroeg op de ochtend mogelijk een lokale bui opduiken.

De nacht verloopt zwoel met minima rond 17 a 18°C.

Bekijk hier ook het weerbericht van de komende dagen.