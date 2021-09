Radja Nainggolan doet gulle gift aan Antwerps kinderziekenhuis: “Blij om weer positief in de belangstelling te staan”

Het Koningin Paola Kinderziekenhuis (ZNA) kreeg woensdagnamiddag een speciale gast over de vloer. Radja Nainggolan, speler bij Antwerp FC, kwam speelgoed uitdelen aan de kinderen. Lachende gezichten bij patiëntjes en personeel, maar ook Radja himself genoot van de positieve belangstelling, die hij na zijn rit onder invloed door Antwerpen Centrum wel kon gebruiken. “Ik kan de klok niet terugdraaien, maar ik ben blij dat ik nu ook weer positief in het nieuws kom”, aldus Nainggolan.