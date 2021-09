blankenberge

In Blankenberge is er omstreeks 17 uur een explosie geweest, gevolgd door een zware brand in de Astridlaan. Een appartementsgebouw is daar volledig aan het afbranden. De beelden liegen er niet om: de zwarte rookpluim is zelfs tot in de polders en op het strand te zien. Er zijn geen slachtoffers gevallen.