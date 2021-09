Barbara Dex: “ is ontstaan uit liefde voor de muziek die ik in mijn hart draag. Vroeger speelden wij thuis al Country Roads van John Denver op akoestische gitaar.” — © Rick Van Overbeke

Heusden-Zolder

Thank God I’m a Country Girl doopt Barbara Dex haar eerste theatershow sinds corona, met een knipoog naar de hit van John Denver. “Uiteindelijk ben ik een plattelandsmeisje met een boon voor country”, verklaart de zangeres, in de aanloop naar de première in Heusden-Zolder.