STVV lijkt klaar voor de komende competitiewedstrijden. In een oefenpot in Westerlo woensdagnamiddag scoorden de Kanaries vlot: 0-5 werd het tegen de leider van 1B, dankzij Durkin, Cacace, Hara, Suzuki en Filippov. Bernd Hollerbach heeft duidelijk meerdere opties in de spits momenteel.