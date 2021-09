Na dertien jaar heeft de vader van Britney Spears (39) nu zelf gevraagd om de bewindvoering over zijn dochter volledig stop te zetten. Dat is tegen alle verwachtingen in: de Amerikaanse popster probeerde al jaren tevergeefs om opnieuw over haar eigen leven te beslissen. Toch is het nog altijd niet zeker dat de popzangeres nu weer helemaal vrij is.