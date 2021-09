Dilsen-Stokkem

Op de Kantonsweg in Rotem is woensdag rond 8.45 uur een ongeval tussen twee auto’s gebeurd. Een auto ging over de kop en kwam op z’n kant terecht. Een 31-jarige vrouw en haar twee kinderen in Kinrooi werden voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Na verzorging mochten ze naar huis. mm