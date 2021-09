Het is pas zijn eerste grote collectie, en meteen wordt een van de ontwerpen van de piepjonge Genkse designer Matteo La Rosa (23) gretig opgepikt: onder meer Hasselts topmodel Hannelore Knuts en Elodie Ouédraogo droegen ‘m afgelopen week al. “Ik had nog wat stof over”, zegt La Rosa over de opvallende gele jurk.