Hasselt

Sinds woensdag snelt Matteo Simoni (34) door de bioscopen in het motordrama ‘Rookie’. Maar het is al een dikke twintig jaar geleden dat hij voor het eerst voor een lens kroop, die van TV Publiek. “Als ik hem toen niet ontdekt had, had iemand anders het gedaan”, vertelt Johnny Put, die toen aan de andere kant van de camera stond.