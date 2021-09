Hasselt/Leopoldsburg

Twee mannen hebben zich woensdag voor de Hasseltse rechtbank moeten verantwoorden nadat ze een vrouw aftuigden op de parking van de Aldi in Hasselt. Het gezelschap was op 5 februari stevig in de alcohol gevlogen. De vrouw en ex van een verdachte had liefst 2,74 promille alcohol in het bloed.