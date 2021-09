Gewapende talibanstrijders hebben dinsdag het vuur geopend in de straten van Kaboel. Op videobeelden is te zien hoe tientallen mensen, onder wie ook kinderen, wegrennen terwijl er salvo’s van geweervuur te horen zijn. De taliban schoten in de lucht om demonstranten uiteen te drijven. Of er bij de betoging gewonden zijn gevallen, is niet bekend.

(sh)