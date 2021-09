Foodblogster Laurence Bemelmans: “Het blijft moeilijk om aan mijn oma uit te leggen hoe ik nu mijn centjes verdien”

Laurence Bemelmans: “Groenten in witte saus? Zo jammer!” — © Kris De Smedt - Styling: Erik Vernieuwe en Jody Van Geert - Make-up en haar: Sabine Peeters

Meer groenten en fruit zijn de weg naar een betere versie van onszelf. Dat zegt de WHO, dat zegt ook UZA-hoofddiëtist Michaël Sels. Hoe breng je dat in de praktijk? Van vegetariër over alleseter tot slager: Billie vraagt raad. Aan de Hasseltse Foodblogster Laurence Bemelmans bijvoorbeeld: “Paprika vind ik geweldig. Ik word al vrolijk als ik ernaar kijk.”