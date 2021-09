Taliban mishandelen journalisten die verslag doen van vrouwenprotest

“Striemen van tientallen kabels en zwepen staan op het gezicht en het hoofd van twee collega’s. We hebben ze in een zwakke en slome staat terug naar de redactie gebracht”, schrijft Zaki Daryabi, hoofd van de krant Etilaatroz, op Twitter. Op foto’s en video’s die Daryabi deelde, is te zien hoe twee van de journalisten nauwelijks kunnen lopen of spreken na hun vrijlating. Eerder woensdag werden nog vijf andere journalisten van de krant kort vastgehouden.

De belangrijkste lokale televisiezenders hebben intussen de verslaggeving over die protesten van vrouwenactivisten stilgelegd. Dinsdag hadden de taliban ook al een groep verslaggevers en cameramannen enkele uren vastgehouden nadat zij er verslag van deden. Woensdag schreef ook een andere journalist op Twitter dat hij en zijn fotograaf geïntimideerd werden door de talibanmilitanten.