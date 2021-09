In de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node is maandagavond omstreeks 19.00 uur een man gewond geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer werd geraakt in het achterwerk en werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar. Dat meldt het Brusselse parket. Vijf personen zijn opgepakt en ter beschikking gesteld van het parket.