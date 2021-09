Donderdag 16 september opnieuw fysieke gemeenteraad in zaal De Brug

Voor het eerst dit jaar komt de gemeenteraad van Nieuwerkerken weer fysiek bijeen. Dat zal niet gebeuren in het Sociaal Huis, maar wel in Ontmoetingscentrum De Brug.

Alle gemeenteraadszittingen van 2021 waren tot nu toe digitale raden omwille van corona. De zitting van 16 september wordt weer een echte fysieke raad en deze zal plaatsvinden in Ontmoetingscentrum De Brug. Ook vorig jaar werden op die manier al enkele gemeenteraden georganiseerd om toch voldoende afstand te kunnen houden. Ook publiek is welkom. Op de agenda staat onder meer de tussenkomst door de gemeente Nieuwerkerken voor baantjeszwemmen en schoolzwemmen in het Bloesembad in Sint-Truiden. Ook de aanpassing van de tariefreglementen voor de zalen van de gemeente en de aanpassing van het uitleenreglement voor gemeentelijk materiaal komen aan bod. len