Ticketverkoop cultureel centrum neemt vliegende start

Cultuurbeleidscoördinator Gie Vranken is erg tevreden met deze gang van zaken: “Erik & Sanne en Lieven Scheire waren in een mum van tijd uitverkocht. En voor het concert van de Simon & Garfunkel Revival Band, de show van Els de Schepper en enkele andere voorstellingen zijn er nog maar een beperkt aantal tickets beschikbaar. Wie erbij wil zijn, moet zich dus haasten.”

“Na anderhalf jaar gas terug te moeten nemen omwille van de coronatoestanden, kijken we er enorm naar uit om onze bezoekers terug te mogen onderdompelen in een erg gevarieerd cultuuraanbod” aldus schepen van cultuur Jolein Martens, die hoopt dat CCL opnieuw de aantrekkingskracht en succes zal kennen zoals voor de COVID-crisis.

Overigens: het cultureel centrum is op dringend zoek naar vrijwilligers die een handje willen helpen in de vestiaire of als logistieke hulp bij een aantal activiteiten. “We voorzien een fijne werkomgeving en een vrijwilligersvergoeding. Enige voorwaarde is dat de kandidaat minstens 18 jaar is en op een vriendelijke manier graag met mensen omgaat. Een mailtje naar cultuur@lanaken.be kan het begin zijn van een leuke samenwerking” besluit Gie Vranken.