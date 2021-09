Vlaams Patiëntenplatform pleit voor Covid Safe Ticket bij bezoek in ziekenhuizen en wzc’s

Het Vlaams Patiëntenplatform roept op om het Covid Safe Ticket definitief goed te keuren voor de bezoekregeling in ziekenhuizen en woonzorgcentra. Momenteel wordt het bezoek er nog steeds strikt beperkt. Bovendien verschilt de regeling ook van zorginstelling tot zorginstelling. “Het is belangrijk dat de meest kwetsbare personen in onze samenleving op een veilige manier bezoek kunnen ontvangen”, zegt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform.