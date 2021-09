Het gebruik van de loopbaancheques is in 2020 met ruim een derde gedaald tegenover 2019. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Allessia Claes (N-VA) heeft opgevraagd bij minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). De daling is wellicht toe te schrijven aan de strengere voorwaarden voor de cheque, maar N-VA-politica Claes vindt dat het instrument meer in de verf moet worden gezet.