Greenpeace en Bond Beter Leefmilieu steunen ingebrekestelling van 3M na PFOS-vervuiling, maar willen kordate aanpak

Dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir chemiebedrijf 3M en zijn bestuurders in gebreke heeft gesteld, valt in goede aarde bij milieuorganisaties Greenpeace en Bond Beter Leefmilieu (BBL). Die steunen de ingebrekestelling, maar oordelen dat dat niet volstaat. “Ook de problemen met het Vlaamse milieubeleid, die dit dossier zo pijnlijk duidelijk maakten, verdienen een kordate aanpak”, zeggen ze in een gezamenlijk persbericht.