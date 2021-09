Veilinghuis Christie’s zal later dit jaar twee armbanden, die ooit in het juwelenkistje van de Franse koningin Marie-Antoinette (1755-1793) lagen, veilen in Genève. Elke armband is bedekt met maar liefst 112 diamanten en samen zullen ze naar verwachting twee tot vier miljoen dollar (1,7 tot 3,4 miljoen euro) opbrengen.