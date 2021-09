Febe Jooris eindigt 11de in EK-tijdrit bij juniores, Russische Alena Ivanchenko pakt goud

Alena Ivanchenko heeft goud gepakt op het EK tijdrijden voor juniores. De 17-jarige Russische legde in Trento het parcours van 22,4 km af in 29:12 en eindigde 32 seconden voor de Duitse Antonia Niedermaier en 53 seconden voor de Nederlandse Elise Uijen. Febe Jooris pakte de 11e plaats op 2:52 van Ivanchenko.

Uijen kroonde zich vorig jaar tot Europees kampioene bij de junioren, maar moet nu dus vrede nemen met een bronzen medaille.

De 17-jarige Ivanchenko won afgelopen weekend op het jongste WK piste in Egypte drie gouden medailles, in de ploegachtervolging, het omnium en de puntenkoers. Eerder dit jaar werd ze ook al Europees kampioene in de puntenkoers.

Later op woensdag staan ​​nog twee onderdelen op het programma: de tijdrit voor junioren bij de mannen (10.45 uur) en de mixed relay (14.30 uur).