Zij is degene die een van de hoofddaders van de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs zag en de politie tipte. Sonia, een beschermde getuige en inmiddels voorzien van een nieuwe identiteit, verkeert in levensgevaar, zit ondergedoken en doet nu haar verhaal: “Ik wil deze terroristen zeggen dat ik niet bang voor hen ben.”