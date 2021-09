Gemeenteraad vergadert maandag 13 september in ’t Paenhuys

Voor de tweede keer op rij vergaderen de gemeente- en OCMW-raad in de grote zaal van ontmoetingscentrum ’t Paenhuys in Riemst. Dat gebeurt op maandag 13 september om 20 uur. Belangstellenden zijn welkom maar moeten zich houden aan de vigerende coronamaatregelen.

Aan de agenda staan o.m. volgende punten: machtiging politie voor het zichtbaar dragen van bodycams, handhavingsbeleid inzake private waterafvoer, definitieve beslissing verkoop van de site oude gemeenteschool Tolstraat Herderen, aankoop van de woning Paenhuysstraat 9, aankoop van gronden voor de realisatie van de nieuwe begraafplaats in Riemst-centrum, aankoop van CO2-meters voor verenigingen, bestek tot omvorming van de gravel tennisvelden tot all weather tennisvelden in Herderen en toekenning van een investeringstoelage aan het kerkbestuur van Herderen voor o.a. de herstelling van de verwarming in de Sint-Jan-de-doperkerk.