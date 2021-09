Duiker filmt uiterst zeldzame haai voor de kust van Wales: “Ik kon mijn ogen niet geloven”

Bioloog Jake Davies duikt al jaren, maar kon zijn ogen niet geloven toen hij voor de kust van Wales iets uiterst zeldzaam zag: een jonge zee-engel. De haaiensoort wordt ernstig met uitsterven bedreigd en wordt amper nog gezien in de wereldzeeën. De vissen kunnen een lengte van 2,4 meter bereiken, maar dit exemplaar was slechts dertig centimeter groot. En dat is goed nieuws, volgens Davies. “Een baby is het bewijs dat ze hier voortplanten”, klinkt het. “Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik de zee-engel zag zwemmen.”