Het hoogste gerechtshof van Australië oordeelt dat media “uitgevers” zijn van de publicaties die derden op de Facebookpagina’s van de mediabedrijven posten, en dus ook verantwoordelijk zijn voor de lasterlijke commentaren van hun publiek. De grootste kranten van het land, The Sydney Morning Herald en The Australian, hadden beroep aangetekend, maar dat is door het Hooggerechtshof verworpen.