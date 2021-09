Neos kuringen wandelt

De eerste zonnige wandeling van het nieuwe werkjaar is een feit voor Neos Kuringen.

"We trokken op maandag 6 september door het Broek in St-Huibrechts-Lille. Dit gebied staat bekend om zijn historische teutenwoningen. De talrijk opgekomen wandelaars genoten van de landelijke rust. De paden slingeren langs afwisselend open landschap met veel houtkanten, bospercelen, stille landweggetjes, weilanden en een kronkelende Warmbeek. En natuurlijk hebben we de namiddag afgesloten met taart en koffie, een stevig biertje en een deugddoende babbel."