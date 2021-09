De ‘Olga’, ‘Lize’ en ‘Charlie’: Lauren Versnick lanceert juwelencollectie

In de collectie staat de vrouwelijke kracht centraal. Elk juweel kreeg de naam van een belangrijke vrouw in het leven van Versnick. De naam ‘LAUVE’ is dan ook niet toevallig gekozen: het is een samentrekking van Lauren en Love (liefde). “Veerkracht is de gemene deler bij alle vrouwen waar ik naar opkijk”, zegt Versnick. “Ze blijven nooit bij de pakken zitten. Na een tegenslag pakken ze zich weer op en gaan ze door. Onvermoeibaar. Een prachtig gegeven, vind ik.”

Zo heb je onder meer de Olga Necklace. “Deze ketting is opgedragen aan Olga Leyers. Ze doet zich nooit anders voor dan ze is. Ze neemt het leven met beide handen vast en gaat ervoor. Heerlijk inspirerend vind ik dat”, aldus Versnick. De ketting, die een prijskaartje heeft van 180 euro, is een dubbele hoepel met diamanten klauwornament, in een delicaat spel van glanzende en geborstelde texturen.

Familie

Ook in de collectie: de Lynn Ring, vernoemd naar Laurens moeder Lynn Wesenbeek. Daarnaast de Anette Single Earring, die goedgekeurd werd door Laurens favoriete tante Anette. Ook de ring met drie verleidelijke granaatstenen is genoemd naar een tante.

“Mijn oma gaf les op de verpleegsterschool. Anette en Rita waren twee leerlingen waar ze hecht bevriend mee raakte. Toen mijn grootvader overleed, stond mijn Moenie er plots helemaal alleen voor. Anette en Rita hebben voorgesteld om bij haar in te wonen en samen voor haar zoon te zorgen. Mijn papa is dus opgevoed door drie heel sterke vrouwen. Zij zijn mijn tantes by choice, not by blood.”

De collectie Lauren Versnick x Diamanti Per Tutti is vanaf dinsdag 8 september te koop op de website van Diamanti Per Tutti.

