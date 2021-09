Heusden-Zolder

De politie heeft dinsdagavond een 49-jarige man onderschept die even daarvoor betrokken was bij een ongeval op de Meylandtlaan in Zolder. Rond 20.15 uur botsten daar twee auto’s. Een bestuurder pleegde vluchtmisdrijf. Aan de hand van de getuigenissen kon de auto worden onderschept. De chauffeur bleek te veel te hebben gedronken. In de andere auto viel een gewonde. mm