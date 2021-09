LIVE. Trossard naar de kant, Hazard vervangt hem. Helpt Eden Duivels aan tweede goal?

De Rode Duivels zijn goed op weg naar het WK van volgend jaar in Qatar. Vanavond kunnen ze in Kazan een volgende grote stap zetten door Wit-Rusland over de knie te leggen en zo 16 op 18 te pakken. Dat zou moeten lukken, want Wit-Rusland kreeg in maart in Leuven een zware 8-0 om de oren van de Duivels. Wordt er vanavond opnieuw zo veel gescoord? Volg het hier live.