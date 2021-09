Opnieuw vier vooraanstaande activisten gearresteerd in Hongkong

Vier gekende Hongkongse activisten zijn woensdag gearresteerd op basis van de controversiële Chinese veiligheidswet. Volgens de Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements in China, een prodemocratische organisatie, zijn haar vicevoorzitter Chow Hang-tung en drie vooraanstaande leden Leung Kam-wai, Tang Ngok-kwan en Chan Dor-wai opgepakt door de staatsveiligheid. Dat meldt de organisatie op haar Facebookpagina.