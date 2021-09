Venkel in je cocktail? Zo maak je een frisse Green Billie

Nodig

De buitenste schil en stengels van een venkel, in blokjes

IJsblokjes

35 ml witte vermout

45 ml wodka

10 ml absint

15 ml citroensap

45 ml sodawater

Crushed ijs

Een stukje minikomkommer

Doen

Doe venkel, vermout, wodka, absint en citroensap in een shaker met ijsblokjes. Shake stevig. Vul een glas met crushed ijs. Zeef de inhoud van de shaker in het glas en leng aan met sodawater. Versier met komkommer.

Simpelweg mooi: de perfecte shaker

Een goede cocktailshaker is onmisbaar voor wie regelmatig thuis drankjes in elkaar flanst. Wij kiezen graag voor een degelijk model tegen een normale prijs. Als het dan ook nog een eenvoudig maar mooi design is, dan zijn we helemaal verkocht!

19,95 euro, www.dille-kamille.be