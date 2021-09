Drie jaar geleden speelden de Rode Duivels een van hun strafste matchen ooit. In Kazan dompelden ze Brazilië in diepe rouw. Donderdag moet in dezelfde stad Belarus opzijgezet worden. Wij keren terug naar juli 2018 en herbeleven, samen met onze chef sport Kristof Liberloo, de magische wedstrijd tegen Neymar en co.