Einde seizoen Robert Gesink vanwege nieuwe operatie aan schouder

Robert Gesink zal dit wielerseizoen niet meer in actie komen. De 35-jarige Nederlander van Jumbo-Visma meldt op Instagram dat hij opnieuw een operatie moet ondergaan aan de schouder.

Gesink liep afgelopen zomer bij een val in de Tour de France een breuk op in zijn rechtersleutelbeen. Eenmaal hersteld nam hij afgelopen weken deel aan de Ronde van Spanje, die werd gewonnen door zijn Sloveense ploeggenoot Primoz Roglic.

“Helaas is het met de schouder steeds slechter gegaan”, meldt hij vanuit zijn woonplaats Andorra la Vella. “Ik reis naar Nederland voor een tweede operatie. Daarom is dit het einde van het seizoen voor mij. Laten we hopen op een spoedig herstel.”