Meer groenten en fruit zijn de weg naar een betere versie van onszelf. Dat zegt de WHO, dat zegt ook UZA-hoofddiëtist Michaël Sels. Hoe breng je dat in de praktijk? Van vegetariër over alleseter tot slager: Billie vraagt raad. Aan Emma Bale bijvoorbeeld: “Toen die artisjok in een restaurant op tafel kwam, wist ik niet wat ik ermee aan moest.”