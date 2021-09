Doelman zorgt bij bizarre owngoal voor iconische beelden: “Ik heb hem, ik heb hem!”

Een onwaarschijnlijke blunder tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Kaapverdië en Nigeria dinsdagavond. Een Kaapverdische verdediger wilde de bal terug naar zijn doelman spelen, maar deed dat dramatisch. Ook de doelman was iets te gerust in de zaak.

In minuut 75 stond het nog verrassend 1-1 gelijk tussen Kaapverdië en Nigeria, maar daar beslisten verdediger Tavares en doelman Vozinha anders over. Het beslissende doelpunt, want Nigeria won de wedstrijd met 1-2.

De Nederlandse commentator kon moeilijk geloven wat hij zag. “Ongekend, wat schiet Kaapverdië zichzelf hier in de voet. Met dit soort vrienden heb je geen vijanden meer nodig”, grapte hij.

