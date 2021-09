Kylie Jenner bevestigt zwangerschap met vertederende video

In de 90 seconden durende montage is te zien hoe de 24-jarige Jenner het vrolijke nieuws deelt met haar vriend Travis Scott, dochtertje Stormi en de rest van de familie.

In augustus kwam het nieuws dat Jenner mogelijk zwanger was al naar buiten, maar dat nieuws werd niet bevestigd. Tot nu. Jenner en Scott hebben al een dochtertje samen, de driejarige Stormi. Of zij een zusje of een broertje krijgt, is voorlopig niet bekend.

(tact,lla)