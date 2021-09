PSG-coach Maurizio Pochettino maakt radicale keuzes in de aanloop naar de Champions League-opener op Club Brugge. Toppers als Lionel Messi, Neymar en Angel Di Maria blijven zaterdag in de competitie op stal om woensdag hun duivels te ontbinden in Jan Breydel. De Parijse Drievuldigheid Neymar-Messi-Mbappé staat mogelijk voor het eerst samen op het veld.