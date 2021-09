Tenniswereld vol bewondering voor US Open-sensatie Leylah Fernandez, Kirsten Flipkens valt niet uit de lucht

Na toppers als Naomi Osaka (WTA 3) en Angelique Kerber (WTA 17) heeft de 19-jarige Leylah Fernandez nu ook Elina Svitolina naar huis gestuurd. De Canadese haalde het in drie sets (6-3, 3-6 en 7-6) van de nummer vijf van de wereld en is de eerste halve finaliste bij de vrouwen.

De gigantische fan van Justine Henin moest vechten voor elke bal tegen Svitolina, sinds kort de vrouw van Gaël Monfils. Maar Fernandez weerstond de comeback en is zo de jongste halve finaliste op de US Open sinds Maria Sharapova (18) in 2005. Ze is ook de jongste tennisster die twee speelsters uit de top vijf klopt op een Grand Slam sinds ene Serena Williams (17) in 1999.

De zoveelste stunt van de Canadese tiener ging als een lopend vuurtje rond op sociale media. Zo tweette zelfs basketballegende Magic Johnson over Fernandez. Net als Kirsten Flipkens.

“Die Leylah Fernandez”, aldus de Belgische. “Een kind, zo indrukwekkend. Twee jaar geleden verbleef ik met haar in dezelfde huisvesting tijdens een toernooi in Toronto. Ik wist vanaf het eerste moment dat we een balletje sloegen dat ze heel speciaal was. Zo intens, gemotiveerd, gefocust, snelheid, beweegbaarheid, kracht #zeheeftalles.”

