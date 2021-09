Felix Auger-Aliassime en Aryna Sabalenka stomen door naar halve finales op US Open

Felix Auger-Aliassime (ATP 15) heeft zich geplaatst voor de halve finales van de US Open in New York. De 21-jarige Canadees zag zijn tegenstander, de Spanjaard Carlos Alcaraz (ATP 55), met een blessure opgeven in de tweede set van de kwartfinales. Auger-Aliassime had de eerste set met 6-3 gewonnen.

De pas 18-jarige Alcaraz, de ‘nieuwe Rafael Nadal’ die al is opgeklommen tot de nummer 55 van de wereld, liet zich behandelen aan zijn been en probeerde het nog even, maar moest niet veel later de strijd staken. Tegenstander van de Canadees in de halve finale is de nummer 2 van de wereld Daniil Medvedev. De Rus staat voor het derde jaar op rij in de halve finales. In 2019 schopte hij het ook nog tot de finale, maar moest hij de titel aan de Spanjaard Rafael Nadal laten.

Ook Aryna Sabalenka (WTA 2) mag zich opmaken voor de halve finales. De Wit-Russin, in de achtste finales nog te sterk voor haar (voormalige) dubbelpartner Elise Mertens (WTA 16), versloeg in de kwartfinales de Tsjechische Barbora Krejcikova (WTA 9) in twee sets: 6-1 en 6-4. Het duel nam 1 uur en 28 minuten in beslag. Sabalenka neemt het in de halve finales op tegen de Canadese Leylah Fernandez (WTA 73). De 19-jarige tennisster versloeg in de kwartfinales in New York de als vijfde geplaatste Elina Svitolina (WTA 5) uit Oekraïne in drie sets: 6-3, 3-6, 7-6 (7/5).