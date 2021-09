Sander Gillé grijpt naast plaats in halve finales gemengd dubbelspel op US Open

Sander Gillé heeft zich op de US Open niet voor de halve finales van het gemengde dubbelspel kunnen plaatsen. De Hasselaar verloor op het hardcourt in New York samen met de Nederlandse Demi Schuurs in de kwartfinales van de Amerikaanse Desirae Krawczyk en de Brit Joe Salisbury, de tweede reekshoofden. Het werd 6-1, 1-6 en 10/7 in de supertiebreak. De wedstrijd duurde 55 minuten.

Maaseikenaar Joran Vliegen, de vaste dubbelpartner van Gillé, kon zich eerder in New York niet voor de kwartfinales van het gemengde dubbelspel plaatsen. Samen met de Sloveense Andreja Klepac verloor hij in de tweede ronde met 6-7 (4/7), 6-4 en 10-5 van de Australische Ellen Perez en de Braziliaan Marcelo Demoliner.

In het mannendubbel konden Gillé en Vliegen zich in Flushing Meadows niet plaatsen voor de derde ronde (achtste finales). De Limburgse tandem verloor in de tweede ronde tegen het Brits-Pakistaanse duo Jonny O’Mara/Aisam-Ul-Haq Qureshi in drie sets (3-6, 6-3 en 7-6 (7/3)).

De 30-jarige Gillé (ATP 32 dubbel) en de 28-jarige Vliegen (ATP 31 dubbel) wonnen samen al vijf ATP-titels, waaronder een dit jaar (eind februari) in Singapore. In 2019 triomfeerden ze in Zhuhai, Gstaad en Båstad. Vorig jaar veroverden ze in Nur-Sultan de eindzege.