Lof en tips voor Louis van Gaal na monsterzege tegen Turkije: “Hopelijk is hij nu overtuigd dat er met 4-3-3 iets te bereiken valt”

Een 6-1-zege tegen Turkije: er zijn slechtere uitslagen om mee wakker te worden. Aan lof dan ook geen gebrek in de Nederlandse kranten woensdagmorgen. Voornamelijk voor hattrickheld Memphis Depay en comebackkoning Louis van Gaal. Al kreeg de bondscoach ook nog een tip over zijn systeem. “In zijn hart gelooft Van Gaal niet dat met 4-3-3 iets valt, hopelijk is hij nu van het tegendeel overtuigd.”