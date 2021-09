De glimlach verraadt goesting: Kevin De Bruyne hervat groepstraining met Manchester City

Kevin De Bruyne is terug waar hij het liefst is: op een voetbalveld. Dinsdag deelde KDB op Twitter een foto van zichzelf op training bij Manchester City, met als bijschrift ‘current mood’, gevolgd door een veelzeggende smiley. De glimlach op zijn gezicht verraadt goesting.

Het feit dat Kevin De Bruyne de competitiestart in de Premier League grotendeels aan zich moest laten voorbijgaan – 11 minuten tegen Tottenham buiten beschouwing gelaten – is de schuld van João Palhinha. Kent u die nog? De Portugees die KDB in de 1/8ste finales van het EK een scheur in zijn ligamenten trapte. Uiteindelijk speelde De Bruyne met zijn gehavende enkel nog wel de kwartfinale tegen Italië, maar daarvan ondervond hij de gevolgen tijdens het seizoensbegin met Manchester City. Dik twee maanden na het EK lijkt hij nu stilaan opnieuw klaar voor de dienst.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Manchester City is met een zeven op negen begonnen aan de Premier League, vorig weekend versloeg het Arsenal nog met 5-0. Zaterdag wacht het Leicester City van Youri Tielemans en Timothy Castagne. Op 19 oktober komen KDB en zijn City nog eens naar ons land, voor het Champions League-treffen met Club Brugge.