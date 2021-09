Overlijdens door Covid-19 toegenomen, aantal ziekenhuisopnames blijft stijgen

Van 29 augustus tot 4 september zijn dagelijks gemiddeld 6 mensen aan Covid-19 gestorven, een stijging met 14 procent in vergelijking met de voorgaande zevendaagse periode. Dat blijkt woensdagochtend uit de voorlopige gegevens van gezondheidsdienst Sciensano. De pandemie kostte in ons land al 25.428 mensenlevens.

Het aantal ziekenhuisopnames van patiënten met Covid-19 blijft veder toenemen. Tussen 1 en 7 september zijn dagelijks gemiddeld 70 mensen in het ziekenhuis beland, een toename met 14 procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen.

In totaal liggen momenteel 701 mensen in de Belgische ziekenhuizen na een besmetting met het coronavirus. Dat zijn er 5 procent meer in vergelijking met vorige week. 225 patiënten verblijven op intensieve zorg, een stijging met 18 procent.

Het aantal besmettingen neemt voor de tweede dag op rij af: van 29 augustus tot 4 september zijn dagelijks gemiddeld 1.971 besmettingen met het virus vastgesteld, een daling met 3 procent ten opzichte van de voorgaande zevendaagse periode. Het aantal coronatests nam evenwel ook met 3 procent af: in die periode werden dagelijks gemiddeld 40.604 tests uitgevoerd. De positiviteitsratio bleef dan ook stabiel op 5,4 procent.

Intussen hebben ruim 8,46 miljoen Belgische inwoners, of 73 procent van de bevolking, minstens één dosis van een coronavaccin gekregen. Ruim 8,2 miljoen mensen zijn volledig gevaccineerd. Dat is 71 procent van de totale bevolking, of 84 procent van de volwassenen.