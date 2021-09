Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) heeft deurwaarders gestuurd naar de hoofdzetel van het bedrijf 3M in Diegem, naar de vestiging in Zwijndrecht en naar meer dan tien individuele bestuurders. De komende dagen zullen ook ingebrekestellingen worden bezorgd bij de hoofdzetel in de VS en bij de Amerikaanse bestuurders.