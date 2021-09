James Cooke (36) loopt rond met gezonde stress. Hij is gevraagd voor het tweede seizoen van het Play4-programma ‘Over de oceaan’, waarin bekende gezichten in een zeilboot de Atlantische plas oversteken, en heeft toegehapt. “Mijn man Dorian gunt me het avontuur, maar hij heeft het er moeilijk mee dat ik weken van huis ga zijn.”