Exit dreigt: Red Dragons verliezen laatste groepswedstrijd op EK volley

Op het EK volleybal hebben de Red Dragons (FIVB-22) dinsdag in het Poolse Krakau in hun laatste groepswedstrijd een 3-1 nederlaag geleden tegen Oekraïne (FIVB-24). De setstanden waren 25-27, 25-23, 25-18 en 25-23.

Om zeker te zijn van een plaats in de achtste finales hadden de Belgen met 3-0 of 3-1 moeten winnen, nu zijn hun kwalificatiekansen miniem. De Dragons wonnen slechts één van vijf wedstrijden, 3-0 tegen Griekenland, en staan daarmee voorlopig nog op de vierde plaats in groep A.

Het is de top vier die zich voor de achtste finales plaatst. Woensdag geven de nummers vijf en zes, Portugal en Griekenland, elkaar nog partij. Alleen als de Grieken met 3-2 winnen, gaan de Belgen toch nog door.