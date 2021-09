Liefde tussen Depay en Van Gaal flakkert weer op: Nederland vernedert Turkije met 6-1

Nederland heeft met een galavoorstelling tegen Turkije (6-1-zege) zijn lot in eigen handen met oog op kwalificatie voor het WK in Qatar. Oranje gaat dankzij een 7 op 9 aan de leiding in groep G door een beter doelsaldo dan Noorwegen. Louis van Gaal is zijn derde ambtstermijn als bondscoach niet alleen met pittige persconferenties begonnen, maar ook met een uitstekend drieluik tegen Noorwegen (1-1), Montenegro (4-0) en Turkije (6-1).