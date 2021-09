Ophef op sociale media na bekentenis dat Ingeborg wilde frauderen met coronavaccin

Op sociale media is een golf van verontwaardiging losgebarsten na de getuigenis van zangeres Ingeborg op MNM. Bij Peter Van de Veire vertelde ze hoe ze in het vaccinatiecentrum had gevraagd om haar spuitje in de vuilnisbak leeg te spuiten maar wel haar coronapasje te geven.

Ingeborg was te gast in De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow. Tijdens de pauze had ze verteld over hoe ze geprobeerd had om een coronapas te krijgen zonder te worden gevaccineerd. Tijdens het live interview rakelde Van de Veire ‘het straffe verhaal’ plots weer op.

Ingeborg vertelde dat ze zich al langer afgevraagd had of immuniteit kweken per se via medicatie of een spuitje moest. En toen kwam het. Ze bekende dat ze in het vaccinatiecentrum waar ze uitgenodigd was aan de verpleegkundige had gevraagd om de inhoud van het spuitje in de vuilnisbak te spuiten. Maar ze wilde wel haar coronapasje om niet meer elke keer te moeten worden getest.

De verpleegster, die nochtans duidelijk een fan was van haar, weigerde. Peter Van de Veire lachte zich een kriek met het verhaal en maakte haar geen enkele opmerking over het voorval.

Nadien volgde een storm van verontwaardiging en kritiek op de uitzending.

De VRT haalde het fragment een tijdlang offline, maar plaatste het daarna terug. Met een summiere verwijzing naar de site van de overheid met informatie rond het coronavirus en vaccinatie.

“We hebben het bekeken en beluisterd en geoordeeld dat enige context nodig was. Voorts spreken we ons niet uit over de passage van Ingeborg bij Peter. Het gaat om live radio maken, dat laat zich nu eenmaal niet van a tot z voorbereiden”, zegt woordvoerder Hans Van Goethem.

Ingeborg zelf was gisteravond niet bereikbaar voor commentaar. Maar ze is intussen voor alle duidelijkheid wel gevaccineerd.