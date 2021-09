Aannemer moet signalisatie aanpassen na controle van politie Heusden-Zolder

Heusden-Zolder

De verkeersdienst van de politie Heusden-Zolder reed dinsdag verschillende werven af om de signalisatie ter plaatse na te kijken. In de Schansstraat konden ze vaststellen dat er een gevaarlijke situatie ontstaan was door gebrekkige, onduidelijke signalisatie. De politie nam telefonisch contact op met de verantwoordelijke en sprak ter plaatse met de werfleider. De signalisatie ging aangepast worden en de zaak wordt nu opgevolgd.

Voorts zijn er nog zes opleggers verplaatst op de Vogelsancklaan, vanop de parking over de brug van de E314. Daar geldt een parkeerverbod voor voertuigen met een maximale toegelaten massa die 3,5 ton overschrijden. Het was de eigenaar die ze via de sleepdienst liet verplaatsen toen hij door de politie hierover werd ingelicht. ppn