Steeds meer particulieren met appelboom laten fruit persen bij Pipo Sint-Truiden

Sint-Truiden

Almaar meer particulieren met een eigen appelboom laten het fruit persen tot sap bij Pipo in Sint-Truiden. Nu er bij de familie Porreye met de perenpluk begonnen is, schiet het persen van appelen door het dak. Er wordt zo minder verspild, dat is een feit. Maar door corona willen we meer dan ooit lokaal kopen en de achtergrond van de producten kennen. Bij Pipo bekom je sap van je eigen appelboom. 100 kilo fruit is goed voor een 60 à 70 liter.